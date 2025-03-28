Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул

ВЕНА, 27 мар — РИА Новости. Российская сторона направила в адрес генсека ОБСЕ , а также глав исполнительных структур Организации официальные письма с требованием оказать на власти Молдавии давление и добиться от них скорейшего освобождения из-под стражи главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Направляем официальные письма в адрес Генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу и руководителей ее исполнительных структур, включая Директора бюро по демократическим институтам Марии Телалиан и Верховного комиссара по делам национальных меньшинств Кристофа Кампа, с требованием оказать на власти Молдовы давление и добиться от них скорейшего освобождения из-под стражи Евгении Гуцул, а также прекращения любых действий, противоречащих обязательствам Кишинева как страны-участницы Организации», — говорится в комментарии Лукашевича, опубликованном в официальном Telegram-канале постпредства РФ при ОБСЕ.