Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул

ВЕНА, 27 мар — РИА Новости. Российская сторона направила в адрес генсека ОБСЕ, а также глав исполнительных структур Организации официальные письма с требованием оказать на власти Молдавии давление и добиться от них скорейшего освобождения из-под стражи главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Рассчитываем на оперативную реакцию руководства Организации и ее профильных структур на наше обращение», — заключил дипломат.
Он также подчеркнул, что Российская Федерация осуждает неприкрытое давление на получившее мандат от жителей Гагаузской автономии ее высшее должностное лицо. «Призываем Кишинев немедленно освободить Гуцул и впредь отказаться от репрессивных методов ведения политической борьбы. Власти Республики Молдова обязаны создать равные условия для всех политических сил страны с целью обеспечения их полноценного функционирования в соответствии с принципами демократии и политического плюрализма», — отметил Лукашевич.
По его словам, в этой связи вопрос был поднят на состоявшемся в четверг заседании постсовета с целью довести информацию о случившемся, а также истинных мотивах уголовного преследования лидера Гагаузии до представителей государств-участников Организации.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.