Путин заявил, что Трамп искренне хочет завершения украинского конфликта

«На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта», — отметил российский лидер.
Россия за решение украинского конфликта мирными средствами, но при условии устранения первопричин — Путин.
МУРМАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп искренне хочет завершить украинский конфликт. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин, общаясь с моряками АПЛ Архангельск.
«На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта», — отметил российский лидер.
Россия за решение украинского конфликта мирными средствами, но при условии устранения первопричин — Путин.