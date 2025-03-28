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Путин заявил, что Трамп искренне хочет завершения украинского конфликта

МУРМАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп искренне хочет завершить украинский конфликт. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин, общаясь с моряками АПЛ Архангельск.

Источник: Reuters

«На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта», — отметил российский лидер.

Россия за решение украинского конфликта мирными средствами, но при условии устранения первопричин — Путин.