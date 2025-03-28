Путин: Трамп серьезно настроен присоединить Гренландию к США

Владимир Путин выступил на международном форуме «Арктика — территория диалога»: на нем он заявил, что «планы США по присоединению Гренландии были еще в 60-е годы 19 века», поэтому идея Дональда Трампа — это не «экстравагантные разговоры». Путин также сказал, что страны НАТО все чаще рассматривают Арктику как плацдарм для конфликта, и сообщил о будущем увеличении количества военнослужащих РФ в регионе. О чем еще говорил президент — в материале «Газеты.Ru».