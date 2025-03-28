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Путин: Россия за мирное решение украинского конфликта и устранение его первопричин

Президент подчеркнул, что Россия хочет обеспечить свою безопасность на длительную историческую перспективу.

Российская Федерация выступает за решение украинского конфликта мирными средствами при условии, что будут устранены его первопричины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Мурманск.

Президент подчеркнул, что Россия хочет обеспечить свою безопасность на длительную историческую перспективу.

Также российский лидер заявил о готовности РФ работать с любыми партнерами, которые стремятся способствовать урегулированию ситуации на Украине и выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп искренне нацелен на завершение украинского конфликта.