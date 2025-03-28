Путин: Россия за мирное решение украинского конфликта и устранение его первопричин

Российская Федерация выступает за решение украинского конфликта мирными средствами при условии, что будут устранены его первопричины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Мурманск.
Президент подчеркнул, что Россия хочет обеспечить свою безопасность на длительную историческую перспективу.
Также российский лидер заявил о готовности РФ работать с любыми партнерами, которые стремятся способствовать урегулированию ситуации на Украине и выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп искренне нацелен на завершение украинского конфликта.