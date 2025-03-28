Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией наступления, которое может начаться уже в ближайшее время. Он считает, что ВС РФ начнут выбивать вэсэушников из Запорожской, Харьковской и Сумской областей. Пока бывший комик говорит, наши войска выбивают противника из-под Суджи и как раз расширяют зону контроля на Сумщине.
Курская область, 28 марта.
Российские бойцы подняли государственный флаг над МАПП «Суджа». Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что вместе с этим завершается зачистка Гоголевки. За ВСУ осталось только село Олешня. Вместе с этим наши войска продвинулись западнее Басовки.
— МАПП не военная точка в операции, но политический акцент. Причём акцент важный. На пункте пропуска вновь наш флаг, — пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.
В курском приграничье расчёты гаубиц Д-30 продолжают разгром подразделений ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia.
За последние сутки противник потерял в Курской области свыше 190 военнослужащих. Пока вэсэушники возвращаются в гробах на Украину, наши соотечественники, которых киевский режим вывез с российской территории, вернутся на родину живыми. 25 жителей Курской области приедут из Сум, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.
Донецкая Народная Республика, 28 марта.
В Донецкой Народной Республике фиксируется продвижение наших войск на севере. У Невского разбито несколько вражеских опорных пунктов, что позволило продвинуться на 400 метров. Мешают здесь украинские беспилотники «Баба-яга».
— Наши операторы ликвидировали две «Бабы-яги» на участке, они работали по занятым нами позициям. В стрелковых боях также уничтожаем желающих контратаковать, — пишет канал «Дневник десантника».
Украинские СМИ говорят и о других проблемных направлениях для ВСУ. Давление идёт под Покровском, где совсем недавно украинские боевики вели контратаки. Под Константинополем тоже обстановка в пользу России.
Артиллеристы уничтожили два вражеских пункта управления БПЛА вместе со специалистами. Видео © Telegram / mod_russia.
— Продвижение противника на Разлив оказалось большим, чем я думал. Примерно один километр за последние четыре дня. Фактически до окраин села с юга остаётся одно поле, с востока — чуть больше одного поля. С выступа западнее Андреевки противник постоянно пытается навести переправы через Волчью, — пишет украинский военный аналитик Богдан Мирошников.
По его мнению, ближайшая цель здесь для нас — завязать бои за село Богатырь.
Саммит ЕС по поддержке Украины.
Европейские лидеры собрались на новый саммит в Париже. Если коротко, то Украина не получит никаких гарантий безопасности. Как и раньше от США. ЕС не направит пресловутых миротворцев, а Польша вообще отказалась направлять на Украину своих военных в любом формате. Одним из итогов стало лишь заявление о визите военной делегации Великобритании и Франции в Киев — на разведку.
— Мы с премьер-министром Британии дадим мандат главам наших генштабов, чтобы французско-британская команда была направлена на Украину в ближайшие несколько дней, — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Им предстоит проработать варианты подготовки ВСУ.
Американская пресса увидела в сборе европейских чиновников иной интерес. Bloomberg пишет, что реальной целью может быть попытка попасть на переговоры по возможному перемирию на Украине.
— До сих пор президент США Дональд Трамп отодвигал Европу на второй план, пытаясь поскорее провести переговоры с Украиной и Россией: в результате у Европы не хватает времени для отстаивания своих приоритетов, — говорится в материале.
На саммите европейцы же на публику продолжили заявлять о том, что санкции с России снимать пока рано, а активы конфисковать нет оснований. Эти заявления мы слышим уже не в первый раз, и больше это похоже на желание лидеров Европы показать свою значимость.
Словакам не нравится, что на Украине пропадает оружие и деньги.
Словацкое правительство отказывается помогать Украине. Одна из причин — воровство: крадут не только деньги, но и оружие. Государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игор Мелихер обратил внимание и на то, что Киев душит демократию. Ещё в ведомстве заметили, что переданное оружие так и не дошло до фронта.
— Последние сообщения подтверждают, что даже переданное оружие и финансовая помощь не гарантированно останутся на Украине, а могут покинуть её пределы разными способами. Именно из-за колоссальной коррупции некоторые западные вооружения оказываются на чёрном рынке, а не на фронте, — заявил заместитель министра обороны Словакии Роберт Калиняк.
Он также сказал, что Украине стоит подписать мирное соглашение. Одной из причин Калиняк называет как раз наводнение чёрного рынка украинским оружием.