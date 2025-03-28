«Пытаются водить за нос»: Путин заявил, что Россия не допустит ошибок из-за доверия к Западу

Россия готова работать по украинскому урегулированию со странами Европы, но сложность заключается в том, что Запад не действует честно в отношении Москвы. Президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны «пытаются нас водить за нос».
При этом российский лидер подчеркнул, что РФ не намерена допускать ошибок, основанных на доверии к так называемым западным партнерам. Об этом Путин сказал во время своего визита в Мурманск.
Также он назвал страны БРИКС и Северную Корею среди возможных партнеров, с которыми Москва готова обсуждать вопрос украинского урегулирования.