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«Пытаются водить за нос»: Путин заявил, что Россия не допустит ошибок из-за доверия к Западу

Путин заявил, что Россия не допустит ошибок, основанных на доверии к Западу.

Россия готова работать по украинскому урегулированию со странами Европы, но сложность заключается в том, что Запад не действует честно в отношении Москвы. Президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны «пытаются нас водить за нос».

При этом российский лидер подчеркнул, что РФ не намерена допускать ошибок, основанных на доверии к так называемым западным партнерам. Об этом Путин сказал во время своего визита в Мурманск.

Также он назвал страны БРИКС и Северную Корею среди возможных партнеров, с которыми Москва готова обсуждать вопрос украинского урегулирования.