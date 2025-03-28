Путин предложил ввести временное управление на Украине для проведения выборов

По словам господина Путина, после проведения выборов можно было бы начинать переговоры о мирном договоре. «Можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», — сказал он на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» (цитата по ТАСС).
Президент напомнил, что уже были прецеденты с введением внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. При этом он отметил, что «это только один из вариантов». «Я не говорю, что других не существует. Ситуация быстро меняется», — добавил Владимир Путин.
Последние выборы президента на Украине проводились в 2019 году. В 2024 году голосование отменили из-за действия военного положения. В марте 2025-го спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что власти Украины согласились провести президентские выборы. На каких условиях и когда, он не уточнил.