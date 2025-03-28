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Путин предложил ввести временное управление на Украине для проведения выборов

Президент Владимир Путин заявил, что России непонятно, с кем ей подписывать какие-либо соглашения с украинской стороны, так как туда завтра придут другие руководители. Он предложил обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН и нескольких стран, чтобы провести там выборы.

Источник: Пресс-служба Президента России

По словам господина Путина, после проведения выборов можно было бы начинать переговоры о мирном договоре. «Можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», — сказал он на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» (цитата по ТАСС).

Президент напомнил, что уже были прецеденты с введением внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. При этом он отметил, что «это только один из вариантов». «Я не говорю, что других не существует. Ситуация быстро меняется», — добавил Владимир Путин.

Последние выборы президента на Украине проводились в 2019 году. В 2024 году голосование отменили из-за действия военного положения. В марте 2025-го спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что власти Украины согласились провести президентские выборы. На каких условиях и когда, он не уточнил.