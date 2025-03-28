Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой ООН

Президент России Владимир Путин предложил ввести временное управление под эгидой ООН и ряда государств на Украине. Такая мера необходима, чтобы провести президентские выборы в этой стране, объяснил он.
Этот вопрос Путин затронул во время визита в Мурманск.
Путин отметил, что в настоящее время России непонятно, кто на Украине является договороспособным для подписания серьезных соглашений по урегулированию конфликта.
«Завтра придут другие руководители», — подчеркнул он, напомнив, что Россия еще в 2022 году предлагала решить все вопросы мирным путем.