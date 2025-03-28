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Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой ООН

Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой ООН для проведения выборов.

Президент России Владимир Путин предложил ввести временное управление под эгидой ООН и ряда государств на Украине. Такая мера необходима, чтобы провести президентские выборы в этой стране, объяснил он.

Этот вопрос Путин затронул во время визита в Мурманск.

Путин отметил, что в настоящее время России непонятно, кто на Украине является договороспособным для подписания серьезных соглашений по урегулированию конфликта.

«Завтра придут другие руководители», — подчеркнул он, напомнив, что Россия еще в 2022 году предлагала решить все вопросы мирным путем.