Путин за чашкой чая пообщался с экипажем подводного крейсера «Архангельск»

Президент России Владимир Путин провел встречу с экипажем атомного подводного крейсера «Архангельск» за чашкой чая. Кадры этой встречи были опубликованы в официальном Telegram-канале Кремля.
В ходе своей рабочей поездки в Мурманскую область в четверг он осмотрел подводную лодку и ознакомился с ее внутренним оборудованием, включая жилой отсек, предназначенный для отдыха и сна моряков.
Во время общения с членами экипажа на столах были представлены различные угощения, такие как пирожки, печенье и вафли.
Атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта 885 М «Ясень-М» является новейшей многоцелевой подводной лодкой четвертого поколения, которая вошла в состав Военно-морского флота 27 декабря 2024 года. Это пятый корабль проекта «Ясень-М» в составе флота, и он способен нести все типы морского ракетного оружия, эффективно поражая как морские, так и береговые цели.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин, прибывший на территорию «Атомфлота», стал участником церемонии спуска на воду атомного подводного крейсера «Пермь».