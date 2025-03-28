Путин за чашкой чая пообщался с экипажем подводного крейсера «Архангельск»

Атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта 885 М «Ясень-М» является новейшей многоцелевой подводной лодкой четвертого поколения, которая вошла в состав Военно-морского флота 27 декабря 2024 года. Это пятый корабль проекта «Ясень-М» в составе флота, и он способен нести все типы морского ракетного оружия, эффективно поражая как морские, так и береговые цели.