Путин: Российские войска освободили 99% территорий ЛНР

Российские войска освободили уже 99% территории Луганской Народной республики. Об этом во время визита в Мурманск сообщил президент России Владимир Путин. Также глава государства рассказал, что российские воины успешно освободили от контроля ВСУ более 70% территорий Донецкой Народной республики, в также Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, во время своего выступления Владимир Путин заверил, что Россия готова к обсуждению мирного урегулирования украинского кризиса со всеми заинтересованными партнерами, однако больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии к Западу.
Также Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине. Оно могло бы действовать под законной эгидой ООН. А главной целью стало бы проведение на Украине легитимных выборов.