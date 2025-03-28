Зеленский рассказал, в каком случае потеряет доверие к Трампу

Кремль сообщал, что по итогам переговоров в Эр-Рияде 24 марта Россия и США достигли договоренности насчет реализации «черноморской инициативы», включающей обеспечение безопасности судоходства, после отмены ряда санкций, в том числе против Россельхозбанка и «иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями». Речь не только о санкциях США, но и ЕС, уточнили в Госдепе. В Белом доме со своей стороны заявили, что США договорились с представителями России и Украины исключить применение силы и не допустить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.