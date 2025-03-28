Путин пообщался с экипажем атомной подлодки «Архангельск» за чашкой чая

К-564 «Архангельск» — атомная подводная лодка четвёртого поколения, построенная в рамках проекта 885 М «Ясень-М». Этот корабль стал четвёртым в своей серии и третьим, носящим имя северного города. В 2025 году субмарина официально вошла в состав Северного флота ВМФ России.