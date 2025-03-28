Путин: ЛНР освобождена на 99%

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска ежедневно освобождают территории Донбасса и Новороссии. Он отметил, что «стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил».
По словам Путина, Луганская Народная Республика освобождена на 99%, в то время как Донецкая Народная Республика, Херсонская и Запорожская области освобождены более чем на 70%.
«Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим», — подчеркнул он на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск».
Ранее Путин провел встречу с экипажем атомного подводного крейсера «Архангельск» за чашкой чая. Во время общения с членами экипажа на столах были представлены различные угощения, такие как пирожки, печенье и вафли.