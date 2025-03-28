Путин: После реорганизации бригады морской пехоты станут дивизиями

Масштабная реорганизация ожидает российские бригады морской пехоты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время визита в Мурманск.
По словам президента, бригады морской пехоты будут реорганизованы в дивизии. Соответствующая программа утверждена Генштабом российского Минобороны. При этом в 2025 году планируется создание двух дивизий морской пехоты.
«В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год две дивизии, и через год еще одну дивизию создадим», — сказал российский лидер, общаясь с моряками АПЛ «Архангельск».
Также Путин заявил, что Россия сделает все возможное, чтобы поддержать и укрепить свой статус мощной морской державы.
Президент озвучил и кадровые перестановки в ВМФ. Так, Михаил Гудков назначен заместителем командующего Военно-морским флотом Российской Федерации. Ранее он занимал должность командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ ВС РФ.