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Путин: После реорганизации бригады морской пехоты станут дивизиями

Масштабная реорганизация ожидает российские бригады морской пехоты.

Масштабная реорганизация ожидает российские бригады морской пехоты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время визита в Мурманск.

По словам президента, бригады морской пехоты будут реорганизованы в дивизии. Соответствующая программа утверждена Генштабом российского Минобороны. При этом в 2025 году планируется создание двух дивизий морской пехоты.

«В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год две дивизии, и через год еще одну дивизию создадим», — сказал российский лидер, общаясь с моряками АПЛ «Архангельск».

Также Путин заявил, что Россия сделает все возможное, чтобы поддержать и укрепить свой статус мощной морской державы.

Президент озвучил и кадровые перестановки в ВМФ. Так, Михаил Гудков назначен заместителем командующего Военно-морским флотом Российской Федерации. Ранее он занимал должность командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ ВС РФ.