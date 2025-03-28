Путин назначил генерал-майора морской пехоты Гудкова замкомандира ВМФ

«Мною принято решение повысить ваш уровень ответственности. Вы назначаетесь замкомандующего морскими силами. В зону вашей ответственности будет входить задача руководства всей морской пехоты ВМФ и всеми ракетными, артиллерийскими береговыми войсками. Кроме того Генштабом утверждена программа реорганизация морской пехоты и мы постепенно будем создавать из бригад — дивизии», — говорится в обращении Путина к Гудкову, в котором он объясняет свое решение перевести на другую работу командира 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Видео с этим заявлением президента РФ опубликовал кремлевский пул.