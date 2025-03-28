Путин: Россия является четвертой страной в мире по объему экономики

Путин отметил, что Британия, позволяющая себе агрессивные выпады в сторону РФ, располагает небольшой армией, а ее экономика находится на 9−10 месте в мире, в то время как Российская Федерация занимает четвертое место в мире по объему экономики, уступая лишь Китаю, Соединенным Штатам и Индии.