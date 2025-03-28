Путин: Россия является четвертой страной в мире по объему экономики

Великобритания ведет себя агрессивно по отношению к Российской Федерации, что особенно нелогично на фоне внушительной разницы между объемами экономики этих стран. На это указал президент России Владимир Путин во время своего выступления в Мурманске.
Путин отметил, что Британия, позволяющая себе агрессивные выпады в сторону РФ, располагает небольшой армией, а ее экономика находится на 9−10 месте в мире, в то время как Российская Федерация занимает четвертое место в мире по объему экономики, уступая лишь Китаю, Соединенным Штатам и Индии.
Напомним, Путин находится с визитом в Мурманской области. Глава государства принял участие в Международном арктическом форуме и определил масштабные задачи по развитию Арктики. Подробности читайте здесь на сайте KP.RU.
Также Путин заявил, что Россия сделает все возможное, чтобы поддержать и укрепить свой статус мощной морской державы.