Путин напомнил экс-премьеру Британии о атомных подлодках

Ранее URA.RU сообщало, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью подкасту Triggernometry рассказал о своей роли в неудачных мирных переговорах между Россией и Украиной в апреле 2022 года. Он подчеркнул, что его целью было поддержать Украину в ее стремлении к самоопределению. Джонсон отметил, что он старался показать видимую поддержку и заявил, что если Украина хочет урегулирования, то это ее дело, а если она собирается продолжать сражаться, то может рассчитывать на поддержку Великобритании.