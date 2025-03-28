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Путин осмотрел атомный подводный крейсер «Архангельск»

Президенту показали каюты, пищевой блок, а также банный комплекс.

Российский лидер Владимир Путин осмотрел атомный подводный крейсер «Архангельск».

Путину показали каюты, пищевой блок, а также банный комплекс.

Кадры обнародованы в официальном Telegram-канале Кремля.

Президента Российской Федерации сопровождали помощник Алексей Дюмин и главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев и командир АПК «Архангельск» Александр Гладков.

Ранее сообщалось, что Путин провёл встречу с экипажем атомного подводного крейсера «Архангельск» за чашкой чая.

В частности, в ходе беседы с моряками он заявил, что Российская Федерация будет делать всё, чтобы сохранять статус мощной морской державы.

Напомним, атомный подводный крейсер «Архангельск», поражающий морские, береговые цели, вошёл в состав ВМФ РФ в декабре 2024 года.