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Путин заявил о наличии оснований полагать, что Россия «добьет» Украину

Путин отметил, что российские войска обладают стратегической инициативой на передовой.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские войска смогут окончательно разгромить Вооруженные силы Украины.

В четверг он находился с рабочим визитом в Мурманске, где вечером посетил атомный подводный крейсер «Архангельск» и пообщался с моряками.

Во время встречи Путин отметил, что российские войска обладают стратегической инициативой на передовой. Он подчеркнул, что ситуация на поле боя позволяет рассчитывать на успехи в дальнейших операциях.

«Я еще совсем недавно говорил, мы их “дожмем”, но есть основания полагать, что мы их добьем», — добавил президент, подчеркивая уверенность в победе российских вооруженных сил.

Ранее Путин заявил, что российские войска ежедневно освобождают территории Донбасса и Новороссии. Так, Луганская Народная Республика освобождена на 99%.