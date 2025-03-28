Путин заявил о наличии оснований полагать, что Россия «добьет» Украину

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские войска смогут окончательно разгромить Вооруженные силы Украины.
В четверг он находился с рабочим визитом в Мурманске, где вечером посетил атомный подводный крейсер «Архангельск» и пообщался с моряками.
Во время встречи Путин отметил, что российские войска обладают стратегической инициативой на передовой. Он подчеркнул, что ситуация на поле боя позволяет рассчитывать на успехи в дальнейших операциях.
«Я еще совсем недавно говорил, мы их “дожмем”, но есть основания полагать, что мы их добьем», — добавил президент, подчеркивая уверенность в победе российских вооруженных сил.
Ранее Путин заявил, что российские войска ежедневно освобождают территории Донбасса и Новороссии. Так, Луганская Народная Республика освобождена на 99%.