The Guardian: короля Британии Карла III госпитализировали

Король Британии Карл III госпитализирован, пишет The Guardian.
По данным издания, госпитализация связана с «временными побочными эффектами», появившимися в результате лечения онкологического заболевания.
В материале также сказано, что все назначенные на ближайшее время встречи Карла III перенесены.
Монарх принёс свои извинения за неудобства, которые он «может доставить в связи со своей госпитализацией».
О том, что у Карла III диагностировали рак, стало известно в феврале 2024 года.
Ранее сообщалось, что британский король отказывается от дневного приёма пищи, из-за чего врачи и супруга королева Камилла заставляют хотя бы немного перекусить.
Издание The Daily Beast утверждало, что придворные Карла III уже готовятся к смерти короля.