Президент России Путин участвует в запуске угольного терминала «Лавна» в Мурманске

Президент России Владимир Путин во время визита в Мурманскую область принял участие в запуске угольного терминала «Лавна». Глава государства дал старт погрузке первой партии угля.
«Лавна» — порт на западном берегу Кольского залива. Ранее сообщалось, что «Лавна» стала первой в России портовой концессией, терминал рассчитан на перевалку 18 миллионов тонн грузов в год.
Также сообщалось, что мощность терминала — более 3500 тонн в час. Он максимально автоматизирован, что ускоряет загрузку судов в три раза. Программное обеспечение «Лавны» разработано в России. На терминале планируется создать более 650 рабочих мест.
Напомним, Путин находится с визитом в Мурманской области. Глава государства принял участие в Международном арктическом форуме и определил масштабные задачи по развитию Арктики. Подробности читайте здесь на сайте KP.RU.
Президенту презентовали мастер-планы опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ и проекты развития Севморпути.