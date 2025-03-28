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Президент России Путин участвует в запуске угольного терминала «Лавна» в Мурманске

Путин дал старт отгрузке первой партии угля в терминале «Лавна» в Мурманске.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин во время визита в Мурманскую область принял участие в запуске угольного терминала «Лавна». Глава государства дал старт погрузке первой партии угля.

«Лавна» — порт на западном берегу Кольского залива. Ранее сообщалось, что «Лавна» стала первой в России портовой концессией, терминал рассчитан на перевалку 18 миллионов тонн грузов в год.

Также сообщалось, что мощность терминала — более 3500 тонн в час. Он максимально автоматизирован, что ускоряет загрузку судов в три раза. Программное обеспечение «Лавны» разработано в России. На терминале планируется создать более 650 рабочих мест.

Напомним, Путин находится с визитом в Мурманской области. Глава государства принял участие в Международном арктическом форуме и определил масштабные задачи по развитию Арктики. Подробности читайте здесь на сайте KP.RU.

Президенту презентовали мастер-планы опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ и проекты развития Севморпути.