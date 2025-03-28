Налогоплательщики ФРГ потребовали вернуть золотой запас страны из США

Предложение Егера поддерживает ряд германских политиков, пишет издание, при том, что в Бундесбанке заявили о доверии Федеральному резервному банку Нью-Йорка, где хранится почти 37 процентов золотого запаса ФРГ на сумму около 100 млрд евро.