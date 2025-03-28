Налогоплательщики ФРГ потребовали вернуть золотой запас страны из США

Германия должна немедленно вернуть свой хранящийся в США золотой запас на фоне торгового конфликта Вашингтона и Брюсселя. С таким призывом выступил президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер.
«Бундесбанк и правительство ФРГ должны проявить дальновидность на этом этапе глобального сдвига сил и немедленно вернуть обратно германское золото из США», — сказал Егер в интервью изданию Bild.
Предложение Егера поддерживает ряд германских политиков, пишет издание, при том, что в Бундесбанке заявили о доверии Федеральному резервному банку Нью-Йорка, где хранится почти 37 процентов золотого запаса ФРГ на сумму около 100 млрд евро.
Накануне глава Белого дома обвинил страны Европейского союза в воровстве. Он заявил, что США десятилетиями терпели несправедливую торговую политику других государств, что привело к накоплению госдолга в $36 триллионов. Трамп назвал поведение европейских партнеров неприемлемым.
Также президент США Дональд Трамп пригрозил введением ещё более высоких тарифов в отношении Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на причинение ущерба интересам Вашингтона.