Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налогоплательщики ФРГ потребовали вернуть золотой запас страны из США

В Германии призвали вернуть находящееся в США золото ФРГ на фоне торгового конфликта Брюсселя и Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Германия должна немедленно вернуть свой хранящийся в США золотой запас на фоне торгового конфликта Вашингтона и Брюсселя. С таким призывом выступил президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер.

«Бундесбанк и правительство ФРГ должны проявить дальновидность на этом этапе глобального сдвига сил и немедленно вернуть обратно германское золото из США», — сказал Егер в интервью изданию Bild.

Предложение Егера поддерживает ряд германских политиков, пишет издание, при том, что в Бундесбанке заявили о доверии Федеральному резервному банку Нью-Йорка, где хранится почти 37 процентов золотого запаса ФРГ на сумму около 100 млрд евро.

Накануне глава Белого дома обвинил страны Европейского союза в воровстве. Он заявил, что США десятилетиями терпели несправедливую торговую политику других государств, что привело к накоплению госдолга в $36 триллионов. Трамп назвал поведение европейских партнеров неприемлемым.

Также президент США Дональд Трамп пригрозил введением ещё более высоких тарифов в отношении Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на причинение ущерба интересам Вашингтона.