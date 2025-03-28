Маск допустил, что корабль «Америка» утонет без «революции»

Ранее Маск заявил, что DOGE планирует сократить расходы правительства на 1 триллион долларов. В госструктурах США после прихода новой администрации происходят массовые увольнения.
«Это революция. Это, возможно, крупнейшая революция в правительстве со времен, собственно, революции. В конце этой работы Америка будет в гораздо лучшей форме», — сказал Маск в интервью Fox News.
Как заявил Маск, «если мы не преуспеем, корабль “Америка” утонет».
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск возглавит новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства».