Маск допустил, что корабль «Америка» утонет без «революции»

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск заявил, что корабль «Америка» утонет, если не будет успешной работа по сокращению аппарата правительства и расходов бюджета, а она может стать революцией, сравнимой по масштабам с той, по результатам которой США получили независимость от Великобритании.