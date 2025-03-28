Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что в европейских государствах «прикрываются» громкими высказываниями Зеленского.
Он уточнил, что это делается для того, чтобы скрыть «отсутствие реальных решений» по результатам встречи «коалиции желающих».
«Зеленский в этом цирке громче всех стучит в барабан. Он бегает между трибунами, размахивает флажками и кричит лозунги, изображая незаменимого союзника. Хотя, по факту, его используют как громкоговоритель, чтобы заглушить неловкое молчание настоящих решений», — написал Дубинский в Telegram.
Депутат также отметил, что ни Париж, ни Лондон, которые настойчивее всех выступали за ввод «миротворцев», не взяли на себя никаких публичных обязательств.
По словам Дубинского, это связано с тем, что власти Франции и Британии осознают, что в случае столкновения с Российской Федерации им не справиться без поддержки Соединённых Штатов.
Ранее Дубинский заявил, что Зеленского не допустили на переговоры Киева и Вашингтона. Он подчеркнул, что представители украинской делегации ничего не решали на переговорах, а делегация США просто указала, где следует поставить подписи.