«Не обращайте внимания»: Путин шуткой ответил на вопрос моряка о переговорах РФ и США

«Вы не обращайте на это внимание, просто несите службу — и всё. Исполняйте свой долг. Но в целом, это — шутка, я понимаю, что все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят», — сказал Путин, общаясь с моряками на АПЛ «Архангельск».