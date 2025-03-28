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«Не обращайте внимания»: Путин шуткой ответил на вопрос моряка о переговорах РФ и США

Путин посоветовал моряку не обращать внимания на переговоры России и США.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин посоветовал моряку, задавшему вопрос о ходе российско-американских переговоров, больше уделять внимания несению службы и исполнению долга и не обращать на это внимания.

«Вы не обращайте на это внимание, просто несите службу — и всё. Исполняйте свой долг. Но в целом, это — шутка, я понимаю, что все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят», — сказал Путин, общаясь с моряками на АПЛ «Архангельск».

При этом Путин подчеркнул, что Российская Федерация выступает за решение украинского конфликта мирными средствами при условии, что будут устранены его первопричины и добавил, что Россия хочет обеспечить свою безопасность на длительную историческую перспективу.

Также Путин заявил, что Россия сделает все возможное, чтобы поддержать и укрепить свой статус мощной морской державы.

Президент озвучил и кадровые перестановки в ВМФ. Так, Михаил Гудков назначен заместителем командующего Военно-морским флотом Российской Федерации. Ранее он занимал должность командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ ВС РФ.