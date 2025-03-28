Командир 155-й бригады Михаил Гудков стал заместителем главнокомандующего ВМФ РФ

Напомним, главнокомандующий Вооружёнными силами России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировки войск. В ходе визита президент поблагодарил личный состав подразделений за успешное выполнение задач в последнее время. Среди отмеченных оказались и приморские военные — бойцы 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ и 83-й ордена Суворова отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ.