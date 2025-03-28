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Командир 155-й бригады Михаил Гудков стал заместителем главнокомандующего ВМФ РФ

Такое решение принял президент России Владимир Путин.

Источник: PrimaMedia.ru

Командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майор Михаил Гудков стал заместителем главнокомандующего Военно-морского флота РФ. Решение о его назначении принял президент России Владимир Путин, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ТОФ.

«Мною принято решение перевести вас на другую должность, повысить уровень вашей ответственности. Вы назначаетесь заместителем командующего военно-морскими силами Российской Федерации», — заявил Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера «Архангельск».

Теперь в зоне ответственности Михаила Гудкова будет командование всей морской пехотой Военно-Морского Флота и всеми ракетными и артиллерийскими береговыми войсками.

Напомним, главнокомандующий Вооружёнными силами России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировки войск. В ходе визита президент поблагодарил личный состав подразделений за успешное выполнение задач в последнее время. Среди отмеченных оказались и приморские военные — бойцы 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ и 83-й ордена Суворова отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ.