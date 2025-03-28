Мадуро назвал госсекретаря США идиотом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ответил на угрозы госсекретаря США Марко Рубио, касающиеся территориального конфликта с Гайаной, сообщает VTV.
Мадуро заявил, что Венесуэла нацелена на демократическое развитие и назвал Рубио идиотом, добавив, что Каракас не будет обращать внимания на его угрозы.
«Венесуэле не угрожают, потому что это родина освободителей, родина Боливара», — отметил он.
Таким образом президент Венесуэлы прокомментировал предупреждение американского госсекретаря о том, что возможные силовые действия Венесуэлы против Гайаны «стали бы очень большой ошибкой».
Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал Венесуэлу как враждебное государство и выразил намерение прекратить закупки нефти у этой страны американскими компаниями.