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Мадуро назвал госсекретаря США идиотом

Мадуро заявил, что Венесуэла нацелена на демократическое развитие.

Источник: Аргументы и факты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ответил на угрозы госсекретаря США Марко Рубио, касающиеся территориального конфликта с Гайаной, сообщает VTV.

Мадуро заявил, что Венесуэла нацелена на демократическое развитие и назвал Рубио идиотом, добавив, что Каракас не будет обращать внимания на его угрозы.

«Венесуэле не угрожают, потому что это родина освободителей, родина Боливара», — отметил он.

Таким образом президент Венесуэлы прокомментировал предупреждение американского госсекретаря о том, что возможные силовые действия Венесуэлы против Гайаны «стали бы очень большой ошибкой».

Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал Венесуэлу как враждебное государство и выразил намерение прекратить закупки нефти у этой страны американскими компаниями.