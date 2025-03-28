МИД Украины раскрыл детали «морского перемирия»

По словам Тихого, ключевая ответственность за соблюдение перемирия лежит на Соединенных Штатах, «поскольку именно они консолидировали эти договоренности». В похожем ключе высказывался президент Украины Владимир Зеленский: как заявил украинский лидер, доверие к США и президенту Дональду Трампу будет зависеть от того, как Вашингтон отреагирует на возможные нарушения со стороны России.