Весенний призыв в армию стартует в Хабаровском крае с 1 апреля

Военные комиссариаты Восточного военного округа полностью готовы к началу весеннего призыва срочников в ряды Вооружённых сил, который стартует по всей стране первого апреля. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», к настоящему времени личный состав комиссий закончил предварительное оповещение приписного состава граждан и в состоянии приступить к медицинскому освидетельствованию прибывших по повестке.
— Проведены учебно-методические сборы с коллективами призывных комиссий, в ходе которых им доведены руководящие документы по организации призывной кампании. В целях предотвращения нарушения прав призывников на все время проведения весеннего призыва спланировано взаимодействие с органами военной прокуратуры и военно-следственными органами, — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Отметим, что весенняя призывная продлится вплоть до 15 июля и затронет годных к срочной военной службе граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Что касается жителей районов крайнего севера и приравненных к ним, а также педагогических работников образовательных учреждений, то для них набор с 1 мая. Тех же, кто проживает в сельской местности и занят на полевых работах, весенний призыв не коснётся.
Напомним, что призывники не принимают участие в специальной военной операции в новых регионах России и в антитеррористической кампании в Курской области. Всех новобранцев обеспечат военной формой одежды по сезону.
Также каждому призывнику будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия. Помимо этого, военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будет храниться и дополняться вся информация о них.