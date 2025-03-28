Весенний призыв в армию стартует в Хабаровском крае с 1 апреля

Отметим, что весенняя призывная продлится вплоть до 15 июля и затронет годных к срочной военной службе граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Что касается жителей районов крайнего севера и приравненных к ним, а также педагогических работников образовательных учреждений, то для них набор с 1 мая. Тех же, кто проживает в сельской местности и занят на полевых работах, весенний призыв не коснётся.