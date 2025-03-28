Путин предложил ввести на Украине временное управление ООН и провести выборы

Президент подчеркнул, что в настоящее время Москве непонятно, с кем заключать соглашения, так как украинская власть может измениться. Он добавил, что «завтра придут другие руководители», а это ставит под сомнение долгосрочную стабильность любых договоренностей. В своем выступлении Путин отметил, что практика временного международного управления уже применялась в ряде стран. Он напомнил, что ООН брала на себя управление территориями, такими как Восточный Тимор, Косово и части бывшей Югославии.