Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на контроле над крупными инвестициями в инфраструктуру и освоение минеральных ресурсов Украины в будущем. Это может предоставить Вашингтону право вето на участие других союзников Киева и подорвать его стремление к вступлению в Европейский союз, сообщает агентство Bloomberg.
Согласно требованиям США, они хотят получить право первоочередного предложения по всем проектам в области инфраструктуры и природных ресурсов, включая дороги, порты, шахты, а также добычу нефти, газа и полезных минералов. Эта беспрецедентная консолидация экономического влияния США на Украине происходит в то время, когда страна стремится сблизиться с Европейским союзом.
Документ также указывает, что доходы от этих проектов будут направлены в специальный фонд реконструкции под контролем США. Вся военная и экономическая помощь, предоставленная Киеву с 2022 года, будут считаться вкладом Вашингтона в этот фонд. Это означает, что Украина должна будет компенсировать США все расходы, прежде чем сможет получить средства из фонда.
Кроме того, проект соглашения запрещает Украине продавать критически важные минералы странам, которые являются «стратегическими конкурентами» США.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что вступление Украины в Европейский союз может разрушить экономику и безопасность объединения. Европейская экономика окажется под угрозой из-за того, что Украина находится в состоянии конфликта.