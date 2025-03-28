Bloomberg: сделка с США может подорвать шансы Украины на вступление в ЕС

Документ также указывает, что доходы от этих проектов будут направлены в специальный фонд реконструкции под контролем США. Вся военная и экономическая помощь, предоставленная Киеву с 2022 года, будут считаться вкладом Вашингтона в этот фонд. Это означает, что Украина должна будет компенсировать США все расходы, прежде чем сможет получить средства из фонда.