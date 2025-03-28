«Есть основания полагать»: Путин предрек печальный конец группировке ВСУ в Курской области

В Минобороны подтвердили огромные потери в рядах боевиков Владимира Зеленского. Так, если еще совсем недавно сообщалось, что за всё время боевых действий на курском направлении противник потерял более 68 130 военнослужащих. То к концу марта 2025 года потери врага составили уже более 70 тысяч военнослужащих ВСУ.