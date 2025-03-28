Есть основания полагать, что российские военнослужащие добьют ВСУ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мурманскую область, осмотра атомного подводного крейсера «Архангельск» и общения с экипажем подлодки.
На встрече с моряками-подводниками российский лидер отметил, что Вооруженные силы России владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.
«Я еще совсем недавно говорил, мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем», — уверенно сказал президент.
На днях во время заседания Совета по культуре и искусству Путин отметил, что, уходя, укронацисты разрушают объекты промышленности, энергетики и культуры, но даже и когда уже выходят, бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и по духовным центрам.
А накануне на заседании наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых» президент переадресовал бойцам специальной военной операции слова благодарности за освобождение города Суджи в Курской области. По его словам, благодарить за освобождение города нужно не его, а, прежде всего, наших бойцов, наших настоящих мужчин, братьев и отцов.
В начале марта президент России провел совещание на территории региона и выслушал доклад начальника Генштаба Вооружённых сил РФ. Путин в военной форме потребовал уничтожить остатки ВСУ в Курской области.
27 марта сообщалось, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в районе населенных пунктов Олешня, Гоголевка и погранперехода «Суджа» в Курской области. Российские бойцы продолжают перемалывать силы противника.
В Минобороны подтвердили огромные потери в рядах боевиков Владимира Зеленского. Так, если еще совсем недавно сообщалось, что за всё время боевых действий на курском направлении противник потерял более 68 130 военнослужащих. То к концу марта 2025 года потери врага составили уже более 70 тысяч военнослужащих ВСУ.
Это, правда, в свойственной для себя манере был вынужден признать и сам Зеленский. Он заявил, что реальные потери Вооруженных сил Украины могут быть выше, чем озвучиваемые даже им самим. Причем сразу на несколько десятков тысяч.