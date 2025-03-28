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Путин сообщил о реорганизации бригады морской пехоты в дивизии

В этом году планируется создать две дивизии морской пехоты.

Источник: АиФ Воронеж

Президент РФ Владимир Путин объявил о реорганизации бригад морской пехоты в дивизии, с планами создать две дивизии в этом году. Это заявление было сделано во время общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск».

«Генштабом Министерства обороны утверждена программа реорганизации морской пехоты, этих подразделений. И мы постепенно будем из бригад создавать дивизии морской пехоты», — сообщил Путин.

Обращаясь к Михаилу Гудкову, новому заместителю главкома ВМФ, президент подчеркнул важность предстоящей работы, связанной с организацией боевой подготовки, учитывая опыт Гудкова в командовании 155-й бригадой. Путин отметил необходимость продумать изменения в структуре, вооружении и средствах связи, добавив, что это будет значительная работа.

Ранее Путин провёл встречу с экипажем атомного подводного крейсера «Архангельск» за чашкой чая. В частности, в ходе беседы с моряками он заявил, что Российская Федерация будет делать всё, чтобы сохранять статус мощной морской державы.