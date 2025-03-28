Сапёр рассказал о взрывоопасных «сюрпризах» от ВСУ для любителей электронок

«Бывает даже, что противник минирует электронные сигареты. Рассчитано на то, что человек возьмёт её в руки. Противник оставляет такие заминированные электронные устройства на земле или где-то в здании, как будто кто-то обронил. Также бывает, что минируют аптечки», — рассказал Меньшиков.