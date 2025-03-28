Сапёр рассказал о взрывоопасных «сюрпризах» от ВСУ для любителей электронок

Ефрейтор признался, что умение концентрироваться на мелочах он заполучил благодаря сирийской кампании. Иногда об опасности предупреждает чуйка.
«Бывает даже, что противник минирует электронные сигареты. Рассчитано на то, что человек возьмёт её в руки. Противник оставляет такие заминированные электронные устройства на земле или где-то в здании, как будто кто-то обронил. Также бывает, что минируют аптечки», — рассказал Меньшиков.
Ранее российские военные также стали находить на позициях украинских боевиков заминированные полевые свечи. Внутри каждой из них спрятана 200-граммовая тротиловая шашка.