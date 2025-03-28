В Британии заговорили о катастрофе из-за желания украинцев пустить корни в Европе

«Срок действия “временной защиты” Европейского союза, которая предлагает 4,3 миллиона украинских беженцев доступ к жилью, работе и пособиям, истекает в марте следующего года. Но независимо от того, будет ли продлена программа ЕС или нет, украинцы в изгнании всё больше отказываются от идеи вернуться домой», — отмечают в издании.