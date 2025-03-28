В Британии заговорили о катастрофе из-за желания украинцев пустить корни в Европе

«Срок действия “временной защиты” Европейского союза, которая предлагает 4,3 миллиона украинских беженцев доступ к жилью, работе и пособиям, истекает в марте следующего года. Но независимо от того, будет ли продлена программа ЕС или нет, украинцы в изгнании всё больше отказываются от идеи вернуться домой», — отмечают в издании.
Наплыв граждан Незалежной ещё не достиг своего пика, считают авторы. Как только Киев отменит военное положение, тысячи мужчин призывного возраста ринутся за границу.
«В исследовании Центра экономической стратегии (CES) говорится, что страну могут покинуть более 500 тысяч мужчин. Поскольку это станет катастрофой для украинского рынка труда и способности страны защищаться, Киев не решится ослабить ограничения», — добавили в The Economist.
Ранее в Германии начали обсуждать идею отмены социальных пособий для украинцев в изгнании. В Бундестаге считают, что данная мера позволит сэкономить средства налогоплательщиков и простимулирует приезжих к поиску работы.