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Глава Башкирии поздравил Айрата Ахметшина с премией «Золотая маска»

Глава Башкирии поздравил Айрата Ахметшина с премией «Золотая маска».

Источник: соцсети Главы РБ

«По-настоящему выдающееся событие в культурной жизни республики. Артист Башкирского государственного театра кукол, народный артист России и Башкортостана Айрат Ахметшин получил спецпремию “Золотая маска” — “За выдающийся вклад в развитие театрального искусства” по итогам 2023−2024 года», — написал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров.

Всего лауреатами стали 14 человек, в том числе такие известные деятели культуры, как Никита Михалков, Марина Неелова, Марк Розовский, Евгений Стеблов и другие.

«Театру кукол Айрат Акрамович отдал 59 (!) лет, — поделился Глава республики. — Восхищаюсь и поздравляю с этой победой! И приглашаю в театр всех зрителей, маленьких и взрослых».

Ранее «Башинформ» сообщал, как прошло вручение премии в Москве.