Власти Украины вычеркнули корабли ВМФ России из сделки о перемирии в Чёрном море

«Эта договорённость не распространяется на российские военные корабли», — заявил дипломат на брифинге.
По его словам, перемещение кораблей ВМФ РФ за пределы восточной части Чёрного моря будет расцениваться как угроза нацбезопасности Незалежной. В этом случае Украина будет иметь право на «самозащиту».
Напомним, что в ходе недавних переговоров в Эр-Рияде рабочие группы России и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Чёрном море. Сделка подразумевает исключение применения силы в акватории и запрет на использование коммерческих судов в военных целях.