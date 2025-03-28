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В Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее конституцией

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что практика установления временного внешнего управления использовалась в работе ООН, ее можно применить на Украине.

Источник: © РИА Новости

В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.

«Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны, заявил в четверг представитель совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о высказываниях президента России Владимира Путина, предложившего создать временную администрацию на Украине», — пишет Рейтер.