В Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее конституцией

В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
«Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны, заявил в четверг представитель совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о высказываниях президента России Владимира Путина, предложившего создать временную администрацию на Украине», — пишет Рейтер.