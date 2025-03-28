Маск предложил привлекать к ответственности за ложь о Трампе

Миллиардер Илон Маск высказался о необходимости привлечения к ответственности тех, кто распространяет ложные утверждения о президенте США Дональде Трампе. Об этом он сказал в интервью Fox News.
«Они продвигают ложь… Нужно привлечь людей к ответственности за эту ложь», — заявил Маск.
Он отметил, что ответственность должна касаться, в частности, СМИ, которые сравнивают Трампа с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. Маск подчеркнул, что Трамп не развязывает войны, а «завершает их».
Маск также добавил, что ложные заявления о Трампе стали причиной покушений на него, подчеркивая серьезные последствия дезинформации.
Ранее Илон Маск призвал закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»*. Предприниматель отметил, что эти СМИ никто не слушает, а на их работу из американского федерального бюджета ежегодно выделяется около $1 млрд.
* СМИ, признанное в России иностранным агентом и нежелательной организацией.