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Маск предложил привлекать к ответственности за ложь о Трампе

По словам Маска, ложные заявления о Трампе стали причиной покушений на него.

Источник: Аргументы и факты

Миллиардер Илон Маск высказался о необходимости привлечения к ответственности тех, кто распространяет ложные утверждения о президенте США Дональде Трампе. Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Они продвигают ложь… Нужно привлечь людей к ответственности за эту ложь», — заявил Маск.

Он отметил, что ответственность должна касаться, в частности, СМИ, которые сравнивают Трампа с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. Маск подчеркнул, что Трамп не развязывает войны, а «завершает их».

Маск также добавил, что ложные заявления о Трампе стали причиной покушений на него, подчеркивая серьезные последствия дезинформации.

Ранее Илон Маск призвал закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»*. Предприниматель отметил, что эти СМИ никто не слушает, а на их работу из американского федерального бюджета ежегодно выделяется около $1 млрд.

* СМИ, признанное в России иностранным агентом и нежелательной организацией.