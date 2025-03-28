Боуз: Зеленский разочарован итогами встречи «коалиции желающих»

Владимир Зеленский разочарован итогами встречи «коалиции желающих» в Париже, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X*.
По его словам, союзники не предоставили Киеву гарантии безопасности, Польша же отказалась отправлять на Украину войска.
Как ранее писало издание New York Times, во Франции признают, что не все союзники готовы или способны разместить свои войска на украинской территории.
Зеленский потребовал от союзников Киева ответить на ряд «конкретных» вопросов, касающихся размещения так называемых «миротворцев».
По мнению украинского парламентария Александра Дубинского, в европейских государствах «прикрываются» громкими высказываниями Зеленского.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.