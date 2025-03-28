США выразили обеспокоенность из-за нестабильности в Турции, заявил Рубио

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на турецкий дипломатический источник писало, что Рубио на переговорах с главой МИД Турции Хаканом Фиданом во вторник в Вашингтоне не выражал озабоченности по поводу акций протеста и ареста демонстрантов в республике.
«Мы смотрим те же самые новостные репортажи о происходящем, что и все остальные. Безусловно, мы обеспокоены этими протестами и некоторыми репортажами», — приводит слова Рубио агентство Рейтер.
По словам Рубио, он выразил обеспокоенность ситуацией в Турции непосредственно во время встречи с Фиданом.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, при этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии. Всего по судебному делу проходят более 90 человек.