Бывший сити-менеджер Пермского района покинул пост директора муниципального учреждения

В январе 2025 года строительная группа «Кинетика» по договору мены получила земельный участок площадью 3,9 тыс. кв. м на ул. Камской, 8а, в Кондратово для жилищного строительства. Ранее между «Кинетикой» и администрацией Пермского округа было заключено концессионное соглашение на возведение жилого дома со встроенными помещениями для объекта культуры. Однако позже это соглашение было расторгнуто. Прокуратура посчитала сделки недействительными: по мнению надзорного органа, фактически объектом строительства является 17-этажный жилой дом.