Депутат Госдумы Сергей Миронов прилетел в Новосибирск

Помимо этого, у политика в городе есть и другие дела. В частности, он собирается встретиться с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, чтобы обсудить ряд вопросов, в решении которых региону необходима помощь на федеральном уровне. Кроме того, Миронов планирует посетить несколько научных учреждений и пообщаться с семьей Латенцевых, которая воспитывает 17 детей.