Депутат Госдумы Сергей Миронов прилетел в Новосибирск. Самолет с политиком приземлился в аэропорту Толмачево утром 28 марта. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе регионального отделения партии, которая находится под управлением Миронова.
— Сегодня у него запланирована пресс-конференция, — добавила собеседница издания.
Помимо этого, у политика в городе есть и другие дела. В частности, он собирается встретиться с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, чтобы обсудить ряд вопросов, в решении которых региону необходима помощь на федеральном уровне. Кроме того, Миронов планирует посетить несколько научных учреждений и пообщаться с семьей Латенцевых, которая воспитывает 17 детей.