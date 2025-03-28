Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность введения временного управления на Украине под эгидой ООН. По его словам, это позволит провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно будет вести переговоры о мире и подписывать легитимные документы. Соответствующее предложение было озвучено во время общения с экипажем атомной подлодки «Архангельск» в Мурманской области.
Глава государства напомнил, что подобная практика уже применялась под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых регионах бывшей Югославии. По его словам, такой механизм можно обсудить с участием США, европейских стран и других партнёров.
«А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. И потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными. Это только один из вариантов, я не говорю, что других не существует», — уточнил президент.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ни раз отмечал, что Путин не выступает против переговоров с Украиной. Наоборот, он лишь поддерживает эту идею. Глава государства говорит, что там есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны. Переговоры обычно ведут экспертные люди, но фиксируют результаты легитимные, уточнил представитель Кремля.
Глава киевского режима Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек еще в 2024 году, из последних сил хватается за власть. Он не хотел проведения президентских выборов в республике, утверждая, что они будут нечестными. По его словам, нельзя провести голосование, пока идут боевые действия в республике. Также Зеленский, чувствуя, что под ним начал шататься стул, не отменяет военное положение на Украине. Ведь это единственный законный метод избежать президентских выборов.
Буквально несколько часов назад Зеленский утверждал, что сам бы он не побоялся бы вести диалог с российским лидером, встретившись с ним лицом к лицу во время переговоров. Однако дело в том, что Зеленский еще в 2022 году на законодательном уровне запретил себе же разговаривать с Путиным. Этот декрет действует до сих пор.