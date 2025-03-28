«Это только один из вариантов»: Путин предложил ввести на Украине временное управление ООН для проведения выборов

«А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. И потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными. Это только один из вариантов, я не говорю, что других не существует», — уточнил президент.