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Дроноводы «Омерзительной восьмёрки» сожгли сотни единиц техники ВСУ на Курщине

Дроноводы российской группы «Омерзительная восьмёрка» поразили свыше 200 единиц украинской бронетехники в курском приграничье с августа 2024 года. Главным оружием операторов стали FPV-беспилотники линейки «Ключ», рассказал ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.

Источник: Life.ru

По его словам, «добычей» российских дроноводов становилась в том числе и техника стран НАТО. Речь идёт, например, об американской БМП Bradley и турецком бронетранспортёре Kirpi.

«Большая им благодарность. Ведь эта заслуга — заслуга не самого дрона, а именно тех людей, операторов, которые стоят за пультом», — заявил Барс ТАСС.

Ранее в Минобороны сообщили, что потери украинских боевиков в курском приграничье перевалили за 70,3 тысячи военных. Также ВСУ лишились 402 танков, более 2 тысяч бронемашин и свыше 500 орудий.