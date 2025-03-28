Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск прогнозирует мирное соглашение между Россией и Украиной

Илон Маск считает, что только усилия Трампа могут привести к урегулированию украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Украинский конфликт будет урегулирован, причем к договоренности о мире приведут усилия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение высказал американский миллиардер Илон Маск, входящий в команду Трампа.

«Думаю, будет договоренность о мире», — сказал Маск в интервью Fox News.

Миллиардер указал, что те, кто «не хочет договариваться с Россией», не предлагают иных путей урегулирования конфликта.

«План президента — единственное, что сработает», — сказал Маск.

Ранее западные СМИ писали, что Вашингтон хочет добиться прекращения огня на Украине до 30 апреля.

Напомним, 12 февраля 2025 года президент России Владимир Путин провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, после чего Трамп объявил о начале переговоров по урегулированию украинского кризиса.