Маск прогнозирует мирное соглашение между Россией и Украиной

Украинский конфликт будет урегулирован, причем к договоренности о мире приведут усилия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение высказал американский миллиардер Илон Маск, входящий в команду Трампа.
«Думаю, будет договоренность о мире», — сказал Маск в интервью Fox News.
Миллиардер указал, что те, кто «не хочет договариваться с Россией», не предлагают иных путей урегулирования конфликта.
«План президента — единственное, что сработает», — сказал Маск.
Ранее западные СМИ писали, что Вашингтон хочет добиться прекращения огня на Украине до 30 апреля.
Напомним, 12 февраля 2025 года президент России Владимир Путин провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, после чего Трамп объявил о начале переговоров по урегулированию украинского кризиса.