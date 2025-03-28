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NBC сообщил о разочаровании Трампа своим советником после утечки в Signal

Трамп возмущен, что Уолтц допустил ошибку при администрировании секретного чата, куда пригласили главреда The Atlantic. По данным Politico, президента «взбесило», что его советник сохранил номер телефона журналиста.

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп разочарован своим советником по нацбезопасности Майклом Уолтцем из-за утечки данных об ударах по йеменским хуситам в чате мессенджера Signal, сообщает NBC со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Трамп возмущен, что советник допустил ошибку при администрировании секретного чата, созданного для координации действий высокопоставленных чиновников: согласно скриншотам, которые опубликовал журнал The Atlantic, главного редактора Джеффри Голдберга добавил в чат именно пользователь по имени Уолтц.

Трамп также недоволен ходом гонки за освободившееся место Уолтца в конгрессе, пишет NBC. Хотя республиканцы уверены, что победу одержит их кандидат Рэнди Файн, Трамп обеспокоен, что скандал вокруг утечки «выставляет партию в плохом свете».

Источники Politico сообщали, что американский президент был «взбешен» из-за того, что у Уолтца был сохранен номер телефона Голдберга и его советник «мог быть таким глупым». По данным издания, инцидент обострил отношения Уолтца с ближайшим окружением Трампа. По мнению собеседников газеты, советник в итоге возьмет на себя ответственность за произошедшее.

В то же время некоторые представители Белого дома и Пентагона считают, что в скандале виновен глава Минобороны Пит Хегсет, который поделился в чате конфиденциальной информацией, пишет Politico. Однако, поскольку Трамп публично поддержал Хегсета, последствий для него и «серьезного общественного возмущения» не будет, полагают источники. Глава Пентагона отвергал данные о том, что в чат были отправлены какие-либо военные планы, а Голдберг назвал его слова лживыми.

Демократы в конгрессе обсуждают идею импичмента Уолтца и Хегсета, а также директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, пишет Axios, называя такую возможность маловероятной, пока палату представителей и сенат контролируют республиканцы.

27 марта суд в США постановил, что члены администрации Трампа должны сохранить чат.