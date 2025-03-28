NBC сообщил о разочаровании Трампа своим советником после утечки в Signal

В то же время некоторые представители Белого дома и Пентагона считают, что в скандале виновен глава Минобороны Пит Хегсет, который поделился в чате конфиденциальной информацией, пишет Politico. Однако, поскольку Трамп публично поддержал Хегсета, последствий для него и «серьезного общественного возмущения» не будет, полагают источники. Глава Пентагона отвергал данные о том, что в чат были отправлены какие-либо военные планы, а Голдберг назвал его слова лживыми.