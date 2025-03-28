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«Омерзительная восьмерка» подбила в Курской области 200 единиц техники ВСУ

Для поражения техники противника использовались FPV-дроны «Ключ 8» и «Ключ 10».

Источник: Аргументы и факты

ВСУ потеряли в Курской области более двух сотен единиц бронетехники в результате боевой работы российской группы операторов БПЛА «Омерзительная восьмерка», сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего инженера Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.

По словам специалиста, для поражения техники противника использовались FPV-дроны «Ключ 8» и «Ключ 10».

«Эти аппараты в большом количестве поставлялись группе “Омерзительная восьмерка” с начала вторжения ВСУ в Курскую область, при их помощи было уничтожено свыше 200 единиц украинской бронетехники», — сказал инженер.

Он упомянул, в частности, об уничтожении дроноводами американской БМП Bradley и турецого бронетранспортера Kirpi.

Ранее были опубликованы кадры поражения российским дроном «Князь Вандал Новгородский» замаскированного танка ВСУ в Запорожской области.