ВСУ потеряли в Курской области более двух сотен единиц бронетехники в результате боевой работы российской группы операторов БПЛА «Омерзительная восьмерка», сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего инженера Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.
По словам специалиста, для поражения техники противника использовались FPV-дроны «Ключ 8» и «Ключ 10».
«Эти аппараты в большом количестве поставлялись группе “Омерзительная восьмерка” с начала вторжения ВСУ в Курскую область, при их помощи было уничтожено свыше 200 единиц украинской бронетехники», — сказал инженер.
Он упомянул, в частности, об уничтожении дроноводами американской БМП Bradley и турецого бронетранспортера Kirpi.
Ранее были опубликованы кадры поражения российским дроном «Князь Вандал Новгородский» замаскированного танка ВСУ в Запорожской области.