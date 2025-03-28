Шеремет увидел признаки шизофрении в словах Зеленского о россиянах- «динозаврах»

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что россияне — это «динозавры», которые хотят полакомиться украинцами. По мнению парламентария, подобные заявления свидетельствуют о серьёзном недуге у бывшего актёра.