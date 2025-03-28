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Шеремет увидел признаки шизофрении в словах Зеленского о россиянах- «динозаврах»

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что россияне — это «динозавры», которые хотят полакомиться украинцами. По мнению парламентария, подобные заявления свидетельствуют о серьёзном недуге у бывшего актёра.

Источник: Life.ru

«У Зеленского, видимо, тяжёлое психическое заболевание — шизофрения, которое сопровождается галлюцинациями и бредом. Именно поэтому в его больной голове и рождаются такие странные ассоциации», — заявил Шеремет РИА «Новости».

В завершение депутат отметил, что отказ главы киевского режима от переговоров с Россией и его планы биться до последнего украинца неизбежно приведут к трагическим последствиям для Незалежной.

Напомним, что Зеленский вдруг заговорил о хищных животных мезозойской эры 27 марта. Такой необычной ассоциацией он оправдал своё нежелание вести переговоры с Владимиром Путиным.