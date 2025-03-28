Строительство крупной АЭС в Узбекистане обсудили на совещании у президента

На совещании было отмечено, что за последние пять лет благодаря реализации ряда крупных энергетических проектов производство электроэнергии в Узбекистане увеличилось на 30% и достигло 81,5 млрд киловатт-часов. Для удовлетворения растущего спроса активно развиваются и возобновляемые источники энергии. Их доля в общей генерации достигла 16%, в прошлом году были введены дополнительные мощности в объеме 3,2 гигаватта.